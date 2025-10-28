Governo dos EUA anuncia acordo de US$ 80 bilhões para gerar energia nuclear para IA

O governo dos Estados Unidos assinou um acordo de "parceria estratégica" de 80 bilhões de dólares (430 bilhões de reais) para aumentar a geração de energia nuclear para abastecer o setor de inteligência artificial, anunciou a empresa Westinghouse nesta terça-feira (28).

A nova parceria entre o governo dos EUA e a Brookfield Asset Management e a Cameco, proprietária da Westinghouse, "acelerará a implantação de energia nuclear e inteligência artificial nos Estados Unidos", afirmou a empresa em um comunicado.