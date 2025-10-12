'Gen Z Madagascar' lidera protestos contra governo e presidente fala em tentativa de golpe

Uma tentativa de golpe está em andamento na ilha de Madagascar, no Oceano Índico, afirmou o presidente do país neste domingo, 12, um dia depois de membros de uma unidade de elite do exército terem sido vistos juntando-se a protestos liderados por jovens contra o governo.
Madagascar tem sido abalada por três semanas dos mais significativos distúrbios dos últimos anos no país. Os protestos são liderados por um grupo que se autodenomina "Gen Z Madagascar" e, segundo a Organização das Nações Unidas, as manifestações deixaram 22 mortos e dezenas de feridos. O governo contestou esse número.
Um comunicado do gabinete do presidente Andry Rajoelina afirmou que "deseja informar a nação e a comunidade internacional que uma tentativa de tomada do poder ilegal e pela força" foi "iniciada".
"Dada a extrema gravidade da situação, o presidente da República (...) condena veementemente essa tentativa de desestabilização e convoca todas as forças da nação a se unirem em defesa da ordem constitucional e da soberania nacional", afirmou o gabinete de Rajoelina.
O comunicado não identificou imediatamente quem estava tentando derrubar o governo, mas membros da unidade militar de elite CAPSAT se juntaram aos protestos liderados por jovens contra Rajoelina no sábado.
Os protestos contra falhas nos serviços e alegadas corrupção e nepotismo do governo eclodiram pela primeira vez em 25 de setembro.
Rajoelina ganhou destaque pela primeira vez como líder de transição de Madagascar após um golpe de Estado em 2009. Foi eleito presidente pela primeira vez em 2018 e reeleito para um segundo mandato em 2023.