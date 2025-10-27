Furacão Melissa atinge categoria máxima no Caribe após provocar quatro mortes

Furacão Melissa chegou à categoria 5 nesta segunda-feira no Caribe. RAMMB/CIRA / AFP

O furacão Melissa, que avança atualmente pelo Caribe, alcançou nesta segunda-feira (27) a categoria máxima, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC na sigla em inglês) dos Estados Unidos, que emitiu um alerta para possíveis "inundações catastróficas" na Jamaica.

"Melissa agora é um furacão de categoria 5", escreveu o NHC em seu boletim mais recente. "Os ventos destrutivos, marés de tempestade e inundações catastróficas vão piorar na Jamaica ao longo do dia e durante a noite".

Pelo menos quatro pessoas morreram na última semana, durante a passagem do furacão por Haiti e República Dominicana, onde provocou chuva intensa e deslizamentos de terra.

A tempestade está se deslocando a um ritmo preocupantemente lento, o que significa que as áreas em sua trajetória podem enfrentar condições adversas por muito mais tempo. O NHC indicou que Melissa registra ventos máximos de quase 260 km/h.

Furacão Melissa já provoca vento intenso na Jamaica. RICARDO MAKYN / AFP

As autoridades preveem até quase um metro de chuva, com possibilidade de inundações repentinas.

— A possibilidade de chuva extrema, devido à lentidão de movimento, vai provocar uma catástrofe na Jamaica — afirmou Jamie Rhome, vice-diretor do NHC, em uma coletiva de imprensa transmitida pela internet. — As condições vão piorar muito e muito rapidamente nas próximas horas. Não saia após o pôr do sol.

Depois de passar pela Jamaica, a tempestade deve prosseguir em direção ao norte e atravessar o leste de Cuba na noite de terça-feira (28), enquanto continua impactando o Haiti e a República Dominicana.