Furacão Melissa atinge categoria máxima à medida que se aproxima da Jamaica

O furacão Melissa alcançou nesta segunda-feira, 27, a categoria máxima, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, que emitiu um alerta para possíveis "inundações catastróficas" na Jamaica, inclusive antes da chegada da tempestade ao país caribenho. "Melissa agora é um furacão de categoria 5", escreveu o NHC em seu boletim mais recente. "Os ventos destrutivos, marés de tempestade e inundações catastróficas vão piorar na Jamaica ao longo do dia e durante a noite", disse o NHC.