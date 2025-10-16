França prende quatro suspeitos de planejar ação contra opositor russo

A França prendeu quatro pessoas suspeitas de fazer parte de um suposto complô contra um opositor russo, informaram os promotores antiterrorismo nesta quinta-feira (16).

O jornal Le Parisien informou que Vladimir Osechkin, que dirige a organização não governamental Gulagu.net, especializada em expor abusos em prisões russas, foi alvo de um "complô de eliminação".

Contactados pela AFP, os promotores não quiseram identificar o opositor russo em questão.

"A Procuradoria Nacional Antiterrorismo (PNAT) abriu uma investigação pelo crime de participação em uma associação terrorista com o objetivo de preparar um ou mais crimes contra pessoas", escreveu em um comunicado.

Quatro homens com idades entre 26 e 38 anos foram presos na segunda-feira. Segundo o Le Parisien, eles são cidadãos franceses ou provenientes do Daguestão, na região do Cáucaso do Norte, na Rússia.

A Procuradoria Antiterrorismo abriu uma investigação preliminar sobre o suposto complô em 19 de setembro e solicitou aos serviços de inteligência franceses que investigassem o caso, acrescentou.

Osechkin está radicado na cidade turística de Biarritz, no sudoeste da França.

Em setembro de 2022, a Procuradoria francesa havia aberto uma investigação sobre as supostas ameaças de morte contra Osechkin, mas não encontrou "nenhum elemento objetivo" que sustentasse a alegação do opositor, que afirmava que alguém estava tentando matá-lo.

O Gulagu.net ganhou notoriedade em 2021 após publicar vídeos que mostravam abusos em prisões russas, bem como depoimentos de vítimas e, algo muito incomum, dos autores, o que levou as autoridades a abrirem uma investigação.