França expõe "O Homem Desesperado" de Courbet pela primeira vez em quase 20 anos

O museu de Orsay, em Paris, exibirá a partir de terça-feira (14) "O homem desesperado", o famoso autorretrato de Gustave Courbet com as mãos na cabeça, que não era exibido na França há quase duas décadas, informou na segunda-feira o estabelecimento à AFP.

Esta obra-prima de 1844-1845, que representa Courbet com um olhar alucinado, foi cedida à conhecida pinacoteca parisiense por um período mínimo de cinco anos pelo Qatar Museums, o organismo de desenvolvimento dos museus do emirado, que a adquiriu de um proprietário privado em uma data e por um valor desconhecidos.

Este óleo sobre tela de pequeno formato (45×54 cm), conhecido mundialmente mas raramente exibido, não foi mostrado ao público francês desde 2007-2008, durante a retrospectiva dedicada a este mestre do realismo (1819-1877) em Paris, Nova York e Montpellier (sul da França).

Antes desta grande exposição internacional, o quadro pintado quando Courbet tinha apenas 25 anos não era exibido desde o final dos anos 1970, segundo especificou o museu de Orsay, que conta em suas coleções com cerca de trinta telas do pintor francês, entre elas "Enterro em Ornans".

"'O Homem Desesperado' é único entre os autorretratos de Courbet porque é o mais alucinante, o mais intenso em termos de expressão de emoções e sentimentos", explicou Paul Perrin, conservador-chefe do Orsay.

Assim como outras telas de Courbet, "O Homem Desesperado", também conhecido como "Autorretrato do artista" ou "O Desespero", nunca fez parte das coleções públicas francesas e durante muito tempo esteve nas mãos de proprietários privados.