Fim do carimbo no passaporte: mudança na Europa começa a valer a partir deste domingo

Carimbos no passaporte costumam ser guardados como lembranças pelos viajantes. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Turistas que entrarem em Portugal, Espanha, França, Itália e outros 25 países europeus devem começar a dar adeus a uma tradição de viagens: o carimbo no passaporte. Parte da Europa inicia a substituição do tradicional selo por um sistema eletrônico a partir deste domingo (12). As informações são do g1.

A implementação será gradual e deve ser concluída até 9 de abril de 2026. Até lá, ainda será possível obter o carimbo. A mudança será implementada em 29 países do continente (veja lista abaixo).

Chamado de Sistema de Entrada/Saída (EES), o novo recurso vai identificar viajantes por meio de dados biométricos, com reconhecimento facial e impressões digitais. Não haverá custos adicionais a viajantes.

O objetivo, segundo a União Europeia (UE), é agilizar o controle de fronteiras e aumentar a segurança.

Países europeus que vão implementar a EES:

Áustria

Bélgica

Bulgária

Croácia

República Tcheca

Dinamarca

Estônia

Finlândia

França

Alemanha

Grécia

Hungria

Islândia

Itália

Letônia

Liechtenstein

Lituânia

Luxemburgo

Malta

Holanda

Noruega

Polônia

Portugal

Romênia

Eslováquia

Eslovênia

Espanha

Suécia

Suíça

Leia Mais O que muda com as novas regras de check-in e checkout em hotéis

Como vai funcionar

Na chegada, agentes de fronteira vão coletar as impressões digitais ou tirar uma foto do rosto do viajante. Também será possível cadastrar os dados em equipamentos em pontos de fronteira ou em aplicativo.