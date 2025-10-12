Fim do carimbo no passaporte: mudança na Europa começa a valer a partir deste domingo

Turistas que entrarem em Portugal, Espanha, França, Itália e outros 25 países europeus devem começar a dar adeus a uma tradição de viagens: o carimbo no passaporte. Parte da Europa inicia a substituição do tradicional selo por um sistema eletrônico a partir deste domingo (12). As informações são do g1.
A implementação será gradual e deve ser concluída até 9 de abril de 2026. Até lá, ainda será possível obter o carimbo. A mudança será implementada em 29 países do continente (veja lista abaixo).
Chamado de Sistema de Entrada/Saída (EES), o novo recurso vai identificar viajantes por meio de dados biométricos, com reconhecimento facial e impressões digitais. Não haverá custos adicionais a viajantes.
O objetivo, segundo a União Europeia (UE), é agilizar o controle de fronteiras e aumentar a segurança.
Países europeus que vão implementar a EES:
- Áustria
- Bélgica
- Bulgária
- Croácia
- República Tcheca
- Dinamarca
- Estônia
- Finlândia
- França
- Alemanha
- Grécia
- Hungria
- Islândia
- Itália
- Letônia
- Liechtenstein
- Lituânia
- Luxemburgo
- Malta
- Holanda
- Noruega
- Polônia
- Portugal
- Romênia
- Eslováquia
- Eslovênia
- Espanha
- Suécia
- Suíça
Como vai funcionar
Na chegada, agentes de fronteira vão coletar as impressões digitais ou tirar uma foto do rosto do viajante. Também será possível cadastrar os dados em equipamentos em pontos de fronteira ou em aplicativo.
Outra novidade é o Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagens (Etias), que começará a funcionar no último trimestre de 2026. O Etias será uma autorização eletrônica obrigatória para viajantes de países que não precisam de visto para estadias de até 90 dias na UE, caso do Brasil, e vai custar 20 euros.