Filipinas emite alerta de tsunami após tremor de magnitude 7,4

As Filipinas emitiram nesta sexta-feira (10, data local) um alerta de tsunami depois que um potente terremoto de magnitude 7,4 sacudiu o sul do arquipélago, gerando temor de danos e réplicas, informou o serviço sismológico nacional do país asiático.

O tremor foi registrado às 9h43 locais (22h43 da quinta-feira em Brasília) a cerca de 20 km da cidade de Manay, na grande ilha de Mindanao, segundo o serviço geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

"É esperado um tsunami destrutivo com ondas de uma altura que pode colocar vidas humanas em perigo" nos litorais da parte leste do arquipélago, advertiu o Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia.

O órgão pediu aos moradores das regiões afetadas que saiam "imediatamente para áreas mais altas ou sigam para o interior". Por ora, não há registro de danos ou vítimas.

O terremoto acontece duas semanas depois de outro forte tremor que deixou 74 mortos e cerca de 72 mil atingidos na ilha de Cebu, no centro do arquipélago.