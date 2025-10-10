Seis pessoas morrem nas Filipinas após terremoto de magnitude 7.4

Muro caiu em cima de um carro devido a terremoto nas Filipinas. ERWIN MASCARINAS / AFP

Pelo menos seis pessoas morreram devido a um terremoto de magnitude 7.4 que atingiu as Filipinas nesta quinta-feira (9) — sexta-feira (10) no local. O serviço sismológico do país chegou a emitir um alerta de tsunami, que foi retirado durante a manhã.

O tremor foi registrado às 9h43min (22h43min de quinta-feira em Brasília) a cerca de 20 quilômetros da cidade de Manay, na região de Mindanao, a segunda maior ilha do arquipélago. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), o sismo foi registrado a uma profundidade de 58,1 quilômetros.

O fenômeno geológico ocorreu 11 dias após outro de magnitude 6.9, que deixou 75 pessoas mortas e mais de 1,2 mil feridas na ilha de Cebu, no norte de Mindanao, segundo dados oficiais.

Três mineradores que buscavam ouro nas montanhas a oeste de Manay morreram quando o túnel em que estavam desabou devido ao tremor, disse Kent Simeon, um oficial de resgate na cidade de Pantukan, à AFP. Na cidade de Mati, o maior centro urbano próximo ao epicentro, uma pessoa morreu quando um muro desabou e outra sofreu um ataque cardíaco fatal, segundo as autoridades locais.

Uma morte também foi relatada na cidade de Davao, a mais de 100 quilômetros a oeste do epicentro, segundo um comunicado do governo local, que não forneceu mais detalhes.