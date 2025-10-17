Filho de presidente da Bolívia é detido por caso de violência doméstica

Um filho do presidente da Bolívia, Luis Arce, foi detido nesta quinta-feira (16) pelo Ministério Público do departamento de Santa Cruz que o investiga por uma denúncia de "violência doméstica", informou órgão judicial.

Em meados do mês passado, a promotora Jessica Echeverría emitiu um mandado de prisão contra Luis Marcelo Arce Mosqueira, de 33 anos, após receber uma denúncia "por violência familiar ou doméstica".

O máximo responsável do Ministério Público de Santa Cruz, Alberto Zeballos, disse, em coletiva de imprensa, que Arce Mosqueira se apresentou para prestar esclarecimentos a Echeverría, acompanhado de seu advogado.

"Marcelo Arce Mosqueira, até o momento, encontra-se nas instalações da FELCV", a delegacia especializada em violência doméstica, revelou Zeballos.

Nas próximas horas, o filho do presidente será colocado à disposição de um juiz, que resolverá seu futuro judicial. "O Ministério Público pediu sua prisão preventiva por 180 dias", informou Zeballos.

O órgão judicial não quis revelar a identidade da vítima, que apresentou um atestado médico que lhe concedia 12 dias de impedimento físico.

O Código Penal boliviano estabelece uma pena de entre dois e quatro anos pelo crime do qual Arce Mosqueira é acusado.

Ao tomar conhecimento do caso, o presidente boliviano, que concluirá seus cinco anos de governo em novembro, indicou que seus filhos, por serem maiores de idade, são responsáveis por seus atos.

O governante, que tem três filhos, também enfrenta uma denúncia de uma ex-funcionária da autoridade de mineração por abandono durante sua gravidez em 2024. O caso está sob investigação.