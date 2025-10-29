Fed anuncia segundo corte consecutivo nas taxas de juros dos Estados Unidos

O Fed ainda planeja um corte adicional este ano. Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) anunciou nesta quarta-feira (29) o segundo corte consecutivo de 0,25 ponto percentual nas taxas de juros do país. A decisão foi tomada diante do aumento dos riscos de enfraquecimento do mercado de trabalho.

A decisão de reduzir a taxa básica para um intervalo entre 3,75% e 4%, já esperada pelos mercados, foi aprovada por 10 votos a favor e dois contra, informou o Fed em um comunicado.

Votaram contra o segundo corte consecutivo de juros Stephen Miran, que defendia uma redução de meio ponto percentual, e Jeff Schmid, que queria manter as taxas inalteradas.

A primeira vez que o Fed reduziu as taxas de juros neste ano foi em setembro, também com corte de 0,25 ponto percentual.

O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) do Fed, composto por 12 membros e responsável por definir as taxas, está enfrentando uma série de turbulências.