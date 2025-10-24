Explosão em estação de trem na Ucrânia deixa quatro mortos e 12 feridos

Estação ferroviária de Ovruch fica na fronteira com Belarus. HANDOUT / National Police of Ukraine / AFP

Um homem detonou um artefato explosivo em uma estação de trem no norte da Ucrânia nesta sexta-feira (24), matando três pessoas e a si mesmo, informaram as autoridades.

Três mulheres — uma agente da guarda de fronteira e duas civis — morreram na explosão, que ocorreu durante uma verificação de documentos em uma plataforma da estação de trem, informou a guarda de fronteira ucraniana em um comunicado.

"A explosão foi causada por um homem durante uma verificação de documentos em uma área controlada na estação ferroviária de Ovruch", na fronteira com Belarus, informou o serviço de fronteira nas redes sociais.

Um homem de 23 anos, apontado como autor do atentado, chegou a ser atendido em uma ambulância, mata não resistiu, acrescentou.

A imprensa ucraniana noticiou que ele havia detonado uma granada, mas um porta-voz do Ministério do Interior da Ucrânia disse à AFP que não era possível confirmar o tipo de artefato.

Uma imagem do local publicada no Telegram pelo serviço da guarda de fronteira mostrou equipes de resgate ajudando as vítimas da explosão na plataforma.