Explosão de fábrica de munições e armas nos EUA deixa mortos e desaparecidos

Local foi isolado pela polícia. BRETT CARLSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Uma explosão foi registrada em uma fábrica de munições e armas militares no Condado de Hickman, no Tennessee, Estados Unidos, na manhã desta sexta-feira (10). Conforme autoridades locais, o incidente deixou "vários mortos".

Prefeito do Condado de Hickman, Jim Bates disse à ABC News que ao menos 13 pessoas estão desaparecidas. O incidente ocorreu por volta das 7h45min na Accurate Energetic Systems.

Xerife do Condado de Humphreys, Chris Davis confirmou que há vítimas fatais e afirmou que a explosão foi "muito devastadora". Apesar disso, ele não confirmou o número exato de mortos e feridos.

— Podemos confirmar que há pessoas que estão mortas — disse em coletiva de imprensa, conforme O Globo.

O local foi isolado, mas algumas explosões de menor expressão ainda podem ser ouvidas na região. No entanto, Davis afirma que a situação é segura no momento.