Expectativa é que normalidade nas relações diplomáticas se restabeleça com os EUA, diz Padilha

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que o Brasil está aberto para negociação e para a normalidade nas relações econômicas com os Estados Unidos e com outros países, e que o relato do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre a relação com o presidente norte-americano, Donald Trump, foi positivo. A declaração foi dada no 29º congresso da Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge).

Segundo ele, a partir de agora, a expectativa é que as relações diplomáticas entre os dois países volte à normalidade, e que a cooperação se dá há mais de 200 anos.

Já em relação às sanções e ao discurso de que questões fora do campo econômico justificariam as restrições, ele comentou que algumas pessoas espalhavam "mentiras" sobre o papel do Judiciário brasileiro e sobre o que o presidente da República pode fazer em relação à Justiça.

Além disso, Padilha afirmou que, mesmo diante a situação atual, há empresas dos Estados Unidos investindo no País, e existe cooperação e perspectiva de investimentos na área de serviços e de produção.