Mundo

Condenado em abril

Ex-deputado de origem brasileira George Santos deixa prisão americana após perdão de Trump

O ex-congressista havia sido preso após admitir, no ano passado, ter enganado doadores e roubado a identidade de 11 pessoas

Estadão Conteúdo

Redação O Estado de S. Paulo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS