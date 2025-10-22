Eurasia: Europa endurecerá posição sobre China diante de recusa de Pequim por diálogo

A União Europeia (UE) continuará a endurecer gradualmente sua posição em relação à China, à medida que Pequim se recusa a dialogar com o bloco sobre a supercapacidade industrial chinesa, práticas comerciais agressivas e apoio à Rússia, na avaliação da Eurasia. A análise menciona que as ações refletem a frustração com o desrespeito da China às preocupações europeias.

Segundo a consultoria, as medidas prováveis incluem o fortalecimento das defesas comerciais europeias contra a China - como novas proteções para a indústria do aço - e sanções ampliadas contra entidades chinesas por apoiar o esforço de guerra da Rússia.

Para a Eurasia, apesar do crescente apoio político dentro do bloco para uma postura mais dura em relação aos chineses, a UE enfrentará "restrições práticas". "Relações transatlânticas voláteis também limitarão a cooperação UE-EUA, mesmo que a coordenação em medidas sobre o aço - e potencialmente no fornecimento de elementos de terras raras - apresente alguns pontos positivos", acrescenta.