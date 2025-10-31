EUA: testar funcionamento do arsenal nuclear faz parte da segurança nacional, diz Vance

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou que testar o funcionamento adequado do arsenal nuclear americano faz parte dos testes do governo para averiguação desses armamentos.

"O presidente fala por si mesmo. Temos um grande arsenal e os russos também. Os chineses também têm um grande arsenal. Algumas vezes você tem de testá-los para se ter certeza de que estão funcionando de maneira adequada", disse Vance nesta quinta-feira, 30, em coletiva na Casa Branca.

"Faz parte importante da segurança nacional se ter certeza de que esse arsenal está funcionando", disse. "Precisamos ter certeza de que está funcionando de maneira apropriada e precisamos ter controle da situação", completou.

As declarações ocorrem após o presidente Donald Trump afirmar na quarta-feira, 29, que instruiu o Departamento de Defesa a retomar testes de armas nucleares. No fim de semana anterior, a Rússia anunciou o teste de um novo míssil de cruzeiro, com capacidade e propulsão nuclear.

Na coletiva, Vance voltou a exortar a necessidade do fim do "shutdown", a paralisação parcial das atividades do governo dos EUA, que teve início em 1º de outubro, após o Congresso não chegar a um acordo para aprovar uma solução provisória que financie a administração no curto prazo.

Ele ressaltou que faltam poucos votos de democratas "razoáveis" no Congresso para encerrar a "loucura" da paralisação das operações governamentais, o que possibilitaria o pagamento dos controladores do tráfego aéreo, dos agentes da Administração de Segurança de Transportes (TSA, na sigla em inglês), dos pilotos e de outros servidores. Esses trabalhadores estão sem remuneração durante o shutdown, causando atrasos e cancelamentos de voos.

"Tudo o que precisamos é de cinco democratas razoáveis para se unirem aos três democratas moderados e aos 52 republicanos para reabrirmos o governo", disse.