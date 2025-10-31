EUA suspendem regra que dificulta acesso de empresas chinesas a tecnologia americana

Um relatório mostrou que mais de 20 mil empresas chinesas seriam atingidas por restrições de exportação americanas, caso fossem implementadas. ANDREW-CABALLERO / AFP

O governo dos Estados Unidos suspendeu por um ano a regra que aumentaria o número de empresas chinesas na chamada "lista de entidades" do governo americano e, com isso, dificultaria o acesso das companhias a tecnologias desenvolvidas nos EUA, conforme a Folha de São Paulo.

Como parte da negociação entre o os Estados Unidos e a China, Xi Jinping, interrompeu a regra que determina que qualquer empresa que tenha participação a partir de 50% em companhias que fazem parte da lista de entidades passa a fazer parte dela.

A lista de entidades do governo americano impõe restrições de exportação, reexportação e transferência de posse dentro do país.

A regra, que foi vista como uma forma de afastar principalmente empresas chinesas que importavam tecnologia dos americanos, foi publicada logo após a China determinar que eram necessárias licenças de exportação para exportar itens que continham terras raras chinesas.

Um relatório divulgado pela empresa de análise corporativa WireScreen mostrou que mais de 20 mil empresas chinesas seriam atingidas por restrições de exportação americanas após a entrada em vigor.

A suspensão, anunciada pelo Ministério do Comércio da China, fez parte do acordo acertado na tarde de quinta-feira (30) entre os líderes dos países, quando se encontraram em Busan, na Coreia do Sul, para tratar das tensões acerca da relação comercial entre as nações.

"Os EUA suspenderão, por um ano, a regra de penetração de 50% nos controles de exportação, anunciada em 29 de setembro", diz um documento publicado pela pasta.

Os líderes do país estavam na Coreia do Sul para participar, em Gyeongju, da cúpula da Apec (Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, em português).