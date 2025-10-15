EUA preparam outro pacote de ajuda de US$ 20 bilhões para a Argentina

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta quarta-feira (15) que seu governo está trabalhando com o setor privado em um novo plano de ajuda de US$ 20 bilhões (cerca de R$ 108 bilhões, na cotação atual) para apoiar a Argentina.
— Estamos trabalhando em uma linha de crédito de US$ 20 bilhões que complementaria a nossa linha de swap cambial, com bancos privados e fundos soberanos, o que acredito que seria mais voltado para o mercado da dívida — disse a repórteres em Washington.
— Então, isso totalizaria US$ 40 bilhões (R$ 217,8 bilhões) para a Argentina — resumiu.
Bessent se refere ao anúncio do dia 9, da criação de uma linha de financiamento de US$ 20 bilhões com a Argentina por meio de um swap cambial (troca de moedas). O valor se soma ao socorro de mesmo valor acordado em abril.
Só se Milei ganhar
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na terça-feira (14) que a ajuda financeira para a Argentina depende do resultado das eleições legislativas de 26 de outubro, que determinarão se seu homólogo visitante, Javier Milei, conseguirá aprovar reformas econômicas difíceis.
— Nossas decisões estão sujeitas a quem vencer as eleições, porque se um socialista vencer, a sensação é muito diferente quanto a fazer o investimento — explicou Trump antes de um almoço de trabalho com Milei e sua equipe.