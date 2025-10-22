EUA justificam suposto abuso de liberdade em Nicarágua para acionar Seção 301 contra país

O Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) determinou que os atos, políticas e práticas da Nicarágua relacionados aos direitos trabalhistas, direitos humanos e liberdades fundamentais, bem como ao Estado de Direito, são "irracionais e oneram ou restringem o comércio dos EUA", de acordo com documento oficial publicado nesta quarta-feira, 22. O alerta torna o país da América Central passível de ação judicial nos termos da Seção 301.