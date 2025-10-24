EUA: inflação subiu para 3% em setembro na comparação anual

Os preços ao consumidor subiram menos do que o esperado nos Estados Unidos na comparação anual, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (24), devido à vigente paralisação dos serviços públicos.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) aumentou 3% no acumulado do ano encerrado em setembro, ante 2,9% em agosto, informou o Departamento do Trabalho em um comunicado. Em comparação com agosto, os preços aumentaram.

A inflação subjacente, que exclui itens considerados voláteis, como alimentos e energia, moderou-se durante o mês, para 0,2%, e durante o ano, para 3% (em comparação com 3,1% do mês anterior).

O Departamento do Trabalho deveria ter divulgado o seu índice em 15 de setembro, mas a paralisação (shutdown) do governo americano causou um adiamento.

No entanto, este é o único índice macroeconômico divulgado pelo governo federal desde o início do mês. É um dado essencial porque as aposentadorias dos americanos são ajustadas com base no IPC.

Também era um índice muito aguardado em Wall Street.

"A inflação continua sendo uma preocupação, especialmente em relação à potencial decisão do Federal Reserve (Fed) de voltar a cortar as taxas de juros", disse Adam Sahran, analista da 50 Park Investment, à AFP.

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) se reunirá na terça e quarta-feira da próxima semana. Os mercados preveem um novo corte de 0,25 ponto na taxa, o que colocaria suas taxas de referência em uma faixa esperada de 3,75% a 4%, segundo a ferramenta de monitoramento CME FedWatch.

"Se você observar os preços ao consumidor agora, eles estão caindo", disse Tim Urbanowicz, da Innovator Capital Management, à AFP antes da divulgação do IPC.

No entanto, "a inflação precisa não apenas permanecer estável, mas também cair, para que esse corte de juros seja justificado", acrescentou.