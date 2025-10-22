EUA impõem sanções às maiores empresas petrolíferas da Rússia: "Conversas com Putin não progridem", diz Trump

O republicano ainda acrescentou que "não parece certo" encontrar-se com o líder russo. ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, anunciou nesta quarta-feira (22) sanções contra duas das maiores empresas petrolíferas russas, Rosneft e Lukoil, com o argumento de que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se recusa "a pôr fim" à guerra na Ucrânia.

O anúncio das sanções ocorre depois de o presidente americano Donald Trump adiar uma reunião com Putin em Budapeste ante a falta de progresso para deter a invasão russa da Ucrânia.

"Diante da negativa do presidente Putin a interromper esta guerra sem sentido, o Departamento do Tesouro impõe sanções a duas das mais importantes companhias petrolíferas que financiam a máquina de guerra do Kremlin", disse Bessent em comunicado.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que "era hora" de impor sanções à Rússia, mas disse esperar que as medidas não durem muito tempo.

— As sanções contra a Rússia são grandes, mas acho que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, quer acabar com a guerra — ponderou.

Trump ainda acrescentou que "não parece certo" encontrar-se com o líder russo:

— As conversas com Putin são positivas, mas não progridem.

Segundo o republicano, tanto a Rússia, quanto a Ucrânia, querem paz para o conflito no Leste Europeu, e o acordo de cessar-fogo entre os países deveria ser mais fácil de ser alcançado, mas o "nível de ódio" entre Putin e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, "é substancial".

— As sanções devem ter um impacto na Rússia. Esperamos que elas tornem Putin mais "razoável" — disse