EUA exigirão certificação em camarões e especiarias da Indonésia após contaminação radioativa

A Food and Drug Administration (FDA), órgão do governo dos Estados Unidos responsável por questões de saúde pública, anunciou na sexta-feira, 3, que agora exigirá certificação de importação para camarões e especiarias de certas regiões da Indonésia, após uma série de recalls de camarões relacionados à exposição radioativa.

A exigência surge após a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA detectar altos níveis do isótopo radioativo césio-137 em diversos carregamentos de camarões e em uma amostra de cravos de certas regiões da Indonésia. O laboratório da FDA confirmou a contaminação nas amostras de alimentos, informou a agência.

A exigência se aplica a camarões e especiarias da ilha de Java e da Província de Lampung na ilha de Sumatra, na Indonésia.