Trump anuncia que sobreviventes de submarino abatido no Caribe serão enviados para a Colômbia e para o Equador

Republicano enviou uma missão militar para combater o narcotráfico da América Latina para o seu país. CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O governo dos Estados Unidos vai repatriar um equatoriano e um colombiano que sobreviveram ao ataque contra um submarino que supostamente transportava drogas no Caribe. Outros dois tripulantes morreram, disse Donald Trump neste sábado (18).

Desde agosto, Washington destacou uma missão militar com navios e aeronaves em águas internacionais do Caribe para combater, segundo o governo, o tráfico de drogas da América Latina para os Estados Unidos.

"Foi uma grande honra para mim destruir um enorme submarino carregado de drogas que navegava rumo aos Estados Unidos por uma conhecida rota de trânsito do narcotráfico", disse o presidente americano em sua rede Truth Social, ao acrescentar que a embarcação estava carregada com fentanil e outras drogas.

"Dois dos terroristas morreram. Os dois terroristas sobreviventes serão devolvidos a seus países de origem, Equador e Colômbia, para serem detidos e julgados", detalhou.

A Marinha americana matou pelo menos 27 supostos traficantes em seis ataques contra embarcações desde o início de setembro.

Washington afirma que essas operações reduziram a entrada de drogas nos Estados Unidos, mas não apresentou provas de que os mortos eram traficantes.

O governo americano não revelou de onde partiu o submarino.