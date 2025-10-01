EUA: entenda o que é o shutdown, quais serviços estão sendo afetados e os que ainda seguem funcionando

Impasse envolvendo a saúde culminou na paralisação do governo. Brendan SMIALOWSKI / AFP

O governo dos Estados Unidos entrou em shutdown nesta quarta-feira (1º) e começou a suspender as suas operações depois que congressistas e o presidente Donald Trump não conseguiram superar um impasse orçamentário. Com isso, o governo fica sem autorização para gastar, o que paralisa serviços públicos considerados não essenciais.

O procedimento foi iniciado pelo Escritório de Administração e Orçamento da Casa Branca (OMB, na sigla em inglês), que enviou um memorando na noite de terça-feira (30) aos órgãos federais, comunicando a interrupção do financiamento e orientando que as atividades sejam suspensas de forma ordenada.

Este é o 15º shutdown desde 1981. O mais longo ocorreu entre 2018 e 2019, durante o primeiro mandato de Donald Trump. Foram 35 dias, com prejuízo estimado de US$ 3 bilhões para a economia americana.

Em uma tradução direta, shutdown é paralisação.

Com o orçamento suspenso, milhares de funcionários públicos serão colocados em licença, enquanto outros, que atuam em áreas essenciais, continuarão trabalhando sem receber salário — com pagamento retroativo após a normalização.

O presidente norte-americano ameaçou "fazer coisas durante a paralisação que são irreversíveis" para os democratas, "como cortar um grande número de pessoas, cortar coisas que eles gostam, cortar programas que eles gostam".

Veja os serviços afetados e quais atividades estão mantidas

Serviços afetados

Controle aéreo: a Administração Federal de Aviação (FAA) informou que 11 mil funcionários serão dispensados. Outros 13 mil controladores de tráfego aéreo seguirão trabalhando sem remuneração. A medida pode provocar atrasos em voos e filas nos aeroportos.

a Administração Federal de Aviação (FAA) informou que 11 mil funcionários serão dispensados. Outros 13 mil controladores de tráfego aéreo seguirão trabalhando sem remuneração. A medida pode provocar atrasos em voos e filas nos aeroportos. Turismo: parques nacionais, museus e zoológicos federais devem fechar ou operar com restrições.

parques nacionais, museus e zoológicos federais devem fechar ou operar com restrições. Pentágono: mais da metade dos 742 mil funcionários civis será afastada. Já os 2 milhões de militares permanecerão em seus postos.

mais da metade dos 742 mil funcionários civis será afastada. Já os 2 milhões de militares permanecerão em seus postos. Dados econômicos: a divulgação de indicadores pode ser adiada, afetando políticas públicas e decisões de investidores.

a divulgação de indicadores pode ser adiada, afetando políticas públicas e decisões de investidores. No portal da Nasa , uma mensagem indica que a agência federal "está fechada atualmente devido a uma interrupção do financiamento governamental".

, uma mensagem indica que a agência federal "está fechada atualmente devido a uma interrupção do financiamento governamental". Várias embaixadas americanas anunciaram no X que não atualizarão informações, exceto os anúncios urgentes de segurança.

Serviços que continuam operando

O FBI e as Forças Armadas seguem operando normalmente.

e as seguem operando normalmente. Medicare — programa de assistência à saúde para idosos e pessoas com deficiência — continua em atividade.

— programa de assistência à saúde para idosos e pessoas com deficiência — continua em atividade. O Serviço Postal também mantém suas operações, já que é financiado pela venda de produtos e serviços, e não depende do orçamento do Congresso.

também mantém suas operações, já que é financiado pela venda de produtos e serviços, e não depende do orçamento do Congresso. Aposentadorias e benefícios de invalidez seguem sendo pagos.

seguem sendo pagos. Programas de assistência alimentar continuam enquanto houver recursos disponíveis.

continuam enquanto houver recursos disponíveis. Agentes da Guarda Nacional, patrulhas de fronteira e fiscalização de imigração permanecem em serviço.