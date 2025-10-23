EUA e UE anunciam novas sanções contra Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou nesta quarta-feira (22) sua irritação com o líder russo, Vladimir Putin, pela falta de avanços para encerrar a guerra na Ucrânia, e endureceu suas sanções contra Moscou, assim como fez a União Europeia (UE).

As sanções de Washington contra as duas maiores empresas de petróleo russas, Rosneft e Lukoil, foram anunciadas após Trump adiar uma reunião com Putin, diante da falta de avanços para deter a invasão à Ucrânia.

"Cada vez que falo com Vladimir, tenho boas conversas. Depois, elas não levam a lugar nenhum", criticou Trump, na Casa Branca.

Washington vai anunciar amanhã "um aumento substancial das sanções contra a Rússia", informou o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent.

Trump disse esperar que as medidas ajudem a encerrar o conflito na Ucrânia: "Estas são sanções enormes, e esperamos que não durem muito. Esperamos que a guerra seja resolvida."

Quase ao mesmo tempo, um porta-voz da presidência da União Europeia informou que o bloco havia concordado em impor um novo pacote de medidas, o 19º desde o começo da invasão à Ucrânia, com o objetivo de cortar o financiamento de Moscou procedente do petróleo e gás.

Trump, que afirmou antes de ser reeleito que levaria um dia para convencer Putin a encerrar o conflito na Ucrânia, anunciou ontem o adiamento de um encontro com o líder russo em Budapeste.

Mas o Kremlin afirmou hoje que as duas partes mantinham os preparativos para a reunião: "Ninguém quer perder tempo, nem o presidente Trump nem o presidente Putin."

- Sanções da UE -

O pacote de sanções da UE inclui a proibição da importação de gás natural da Rússia até 2027 e medidas adicionais contra a chamada frota fantasma de petroleiros que Moscou supostamente usa para driblar as sanções dos países ocidentais.

Além disso, os países do bloco querem restringir as viagens pela Europa de diplomatas russos suspeitos de espionagem.

Os 27 países devem aprovar o pacote de sanções amanhã, quando o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, participará da reunião de líderes da UE em Bruxelas.

- Acordo Ucrânia-Suécia -

Zelensky assinou uma carta de intenções para comprar 150 caças Gripen da Suécia. O documento não informa datas, mas o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, disse que espera que os primeiros aviões sejam entregues à Ucrânia dentro de três anos.

Zelensky iniciou hoje um giro por países da UE, horas depois de a Rússia matar sete civis, entre eles duas crianças, em ataques à infraestrutura de energia.

O Exército russo usou 405 drones e 28 mísseis contra o território ucraniano, a maioria deles interceptada pelas forças de Kiev.

"Minhas mãos ainda tremem", disse a moradora da capital ucraniana Mariana Gorchenko. "Eu me levantei com um pulo, grata porque meu pequeno não estava no quarto onde as janelas foram quebradas."

Os ataques também atingiram um jardim de infância em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia.