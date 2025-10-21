EUA e oito países latino-americanos prometem apoio ao novo presidente boliviano

Os Estados Unidos e oito países latino-americanos expressaram seu apoio ao novo presidente boliviano, Rodrigo Paz, nesta terça-feira (21), após sua vitória que consideraram "um rompimento com a má gestão econômica das últimas duas décadas".

Além dos Estados Unidos, a declaração divulgada pelo Departamento de Estado é assinada por Argentina, Costa Rica, Equador, El Salvador, Panamá, Paraguai, República Dominicana e Trinidad e Tobago.

"Os países signatários estão dispostos a apoiar os esforços do novo governo para estabilizar a economia da Bolívia e abri-la ao mundo, fortalecer suas instituições democráticas e impulsionar o comércio e os investimentos internacionais", afirma o comunicado.