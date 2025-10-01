Estados Unidos devem enfrentar paralisação com suspensão de serviços públicos após fracasso de votação no Congresso

Congresso não aprovou projeto orçamentário para estender o financiamento federal. ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O governo dos Estados Unidos deve entrar em paralisação nesta quarta-feira (1º), depois de o Congresso não aprovar um projeto orçamentário para estender o financiamento federal. Essa medida, conhecida como "shutdown", pode levar à suspensão de diversos serviços públicos.

Na noite de terça-feira (30), os republicanos do Senado tentaram aprovar um remendo de financiamento temporário aprovado pela Câmara dos Representantes, mas não conseguiram obter os votos democratas necessários para enviá-lo à mesa do presidente Donald Trump.

Leia Mais Quem é Tony Blair, cotado para atuar no conselho de Trump para a paz em Gaza

O fechamento administrativo do governo provocará a paralisação da maioria dos serviços federais a partir da meia-noite.

Centenas de milhares de empregados públicos ficarão temporariamente sem salário e será interrompido o pagamento de muitas prestações sociais.

— (Os democratas) vão fechar, não nós. Não queremos fechar porque estamos vivendo o melhor período já conhecido — disse Donald Trump a repórteres no Salão Oval.

— Podemos fazer coisas durante o fechamento que são irreversíveis, que são ruins para eles (...) como demitir uma grande quantidade de pessoas, ou cortar coisas de que eles gostam — completou Trump, em alusão aos democratas.

Segundo o Escritório de Orçamento do Congresso (CBO, sigla em inglês), 750 mil funcionários federais poderiam se encontrar desta vez em situação de desemprego parcial, com uma perda de rendimentos equivalente a US$ 400 milhões de dólares (R$ 2,12 bilhões).