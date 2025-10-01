Mundo

"Shutdown"
Notícia

Estados Unidos devem enfrentar paralisação com suspensão de serviços públicos após fracasso de votação no Congresso

Centenas de milhares de empregados públicos ficarão temporariamente sem salário e será interrompido o pagamento de prestações sociais

Zero Hora

Enviar email

AFP

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS