EUA bombardeiam segundo barco em menos de 48 horas no Pacífico 

Os Estados Unidos realizaram um novo bombardeio no Oceano Pacífico nesta quarta-feira (22), atingindo uma embarcação suspeita de transportar drogas, segundo o Departamento de Guerra. Três pessoas morreram na ação.

Este foi o segundo ataque em menos de 48 horas na região. Na terça-feira (21), outro barco foi alvo de bombardeio por militares norte-americanos, resultando em duas mortes.

Em publicação nas redes sociais, o secretário de Guerra, Pete Hegseth, afirmou que a operação foi autorizada pelo presidente Donald Trump. Segundo ele, a embarcação atingida navegava por uma rota conhecida de tráfico de drogas e transportava entorpecentes.

"Três narcoterroristas do sexo masculino estavam a bordo durante o ataque, que ocorreu em águas internacionais", escreveu Hegseth.