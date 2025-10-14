EUA bombardeiam lancha que navegava próximo à costa da Venezuela: "Embarcação afiliada a uma Organização Terrorista Designada", diz Trump

Trump compartilhou vídeo do ataque. Truth Social: @realDonaldTrump / Reprodução

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (14) um novo ataque contra uma suposta lancha do tráfico de drogas próximo à costa da Venezuela. A ofensiva do Exército dos Estados Unidos deixou seis mortos, que o presidente norte-americano classificou como "narcoterroristas". Veja o vídeo abaixo.

Em publicação na rede Truth Social, Trump afirma que o ataque ocorreu após "a inteligência (dos Estados Unidos) confirmar que a embarcação traficava drogas, estava associada a redes narcoterroristas ilícitas e navegava em uma rota conhecida" dessas organizações.

O presidente norte-americano também publicou um vídeo em preto e branco que mostra uma lancha imóvel no mar quando é atingida por um míssil, que a destrói completamente.

Trump ainda diz que todos os tripulantes eram homens, que o ataque aconteceu em águas internacionais e afirma que nenhum membro das Forças Armadas dos Estados Unidos ficou ferido.

Esta não é a primeira vez que os Estados Unidos atacam embarcações na costa da Venezuela. Desde setembro, Trump tem orientado ofensivas na região do Caribe, sob alegação de que as lanchas pertencem a narcotraficantes que levariam drogas ao seu país.

No início de outubro, o republicano chegou a declarar que os Estados Unidos estão em guerra contra os cartéis de drogas.

