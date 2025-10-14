Mundo

EUA bombardeiam lancha que navegava próximo à costa da Venezuela: "Embarcação afiliada a uma Organização Terrorista Designada", diz Trump

Presidente norte-americano afirmou que tripulação tinha narcotraficantes que levariam drogas ao país

AFP

Zero Hora

