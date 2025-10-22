EUA bombardeiam barco no Pacífico, em localidade próxima à América do Sul; veja vídeo

Ataque contra barco deixou dois mortos. Departamento de Guerra dos EUA/Divulgação

Forças militares dos Estados Unidos anunciaram ataque contra suposto barco narcotraficante em águas do Pacífico, nesta quarta-feira (22). A região fica próxima à América do Sul.

De acordo com o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, duas pessoas morreram.

É o primeiro ataque desse tipo no oceano Pacífico desde que Washington iniciou, em 2 de setembro, sua campanha de ofensivas aéreas, sem precedentes na região.

"Havia dois narcoterroristas a bordo da embarcação durante o ataque, que foi realizado em águas internacionais. Ambos os terroristas foram mortos e nenhuma força americana ficou ferida neste ataque", disse Hegseth.

Vídeo mostra momento do ataque

Oito ataques e 34 mortos

O incidente seria, pelo menos, o oitavo deste tipo, com um total de 34 mortos até o momento. Todas as embarcações, com exceção desta no Pacífico, foram atacadas em águas do Caribe.

A mensagem de Hegseth foi acompanhada de um vídeo a cores no qual se vê uma lancha em alta velocidade em alto-mar, até ser totalmente destruída.

O governo Trump, que fez da luta contra o crime organizado um de seus principais objetivos, alega que pode realizar estes ataques, visto que declarou os cartéis de traficantes de drogas como organizações "terroristas" em decretos presidenciais emitidos há meses.

Os Estados Unidos se declaram, portanto, em "conflito armado" com um inimigo que não tem Estado, nem território definido.

"Assim como a Al Qaeda travou uma guerra contra nossa pátria, esses cartéis estão travando uma guerra contra nossa fronteira e nosso povo. Não haverá refúgio, nem perdão, apenas justiça", escreveu Hegseth.

Os críticos, incluindo governos da região como Venezuela e Colômbia, consideram que os EUA não apresentam provas de que estas lanchas transportam drogas.