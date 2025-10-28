EUA atacam quatro embarcações e matam 14 pessoas no Pacífico; veja vídeo

Embarcações antes do ataque. X: @SecWar / Reprodução

Quatro embarcações que navegavam pelo Oceano Pacífico foram destruídas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos na segunda-feira (27). Secretário de Guerra norte-americano, Pete Hegseth anunciou nesta terça-feira (28) que 14 "narcotraficantes" morreram durante os ataques.

Hegseth publicou um vídeo dos ataques na rede social X (veja abaixo). Na publicação, ele também afirmou que os ataques foram orientados por Donald Trump e que as embarcações pertenciam a Organizações Terroristas Designadas.

"As quatro embarcações eram conhecidas pelo nosso aparato de inteligência, transitando por rotas conhecidas de narcotráfico e transportando narcóticos", escreveu.

Segundo Hegseth, uma pessoa sobreviveu aos ataques. O resgate ficou sob responsabilidade de autoridades mexicanas, explicou.

Os ataques dos Estados Unidos contra embarcações em águas internacionais começaram em agosto. O governo norte-americano argumenta que é para evitar a entrada de drogas no país e chegou a declarar "conflito armado" contra cartéis.

Veja o vídeo dos ataques