EUA anuncia que número de detenções na fronteira sul é o mais baixo desde 1970

O número de detenções de imigrantes sem documentos na fronteira sul dos Estados Unidos caiu para 237.565 em um ano, o menor registro desde 1970, segundo comunicado do Departamento de Segurança Interna (DHS) divulgado nesta terça-feira (7).

Trata-se do "total anual mais baixo em 55 anos, comparado com 201.780 no ano fiscal de 1970, e 87% menor que a média dos últimos quatro anos fiscais, que foi de 1,86 milhão", informou o texto.

O ano fiscal americano se encerra no mês de setembro, período em que as administrações públicas divulgam comparativos de dados econômicos ou sociais.

Das 237.565 detenções, 72% ocorreram durante os últimos meses do governo Biden (entre outubro de 2024 e janeiro de 2025), destacou o DHS com satisfação.

Ao assumir seu segundo mandato, o republicano Donald Trump anunciou que as operações e deportações de imigrantes sem documentação seriam um dos eixos de sua política interna.

"Tivemos a fronteira mais segura da história dos Estados Unidos e nossos números de fim de ano [fiscal] comprovam isso", celebrou a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, citada no comunicado.

O documento ressalta que há cinco meses a Patrulha de Fronteira não libera nenhum imigrante sem documentação ao longo da fronteira sudoeste, "em comparação com 9.144 liberações em setembro de 2024".

A liberação de detidos na fronteira era uma prática de governos anteriores, sob a condição de que os imigrantes se apresentassem posteriormente às autoridades para determinar sua situação como solicitantes de asilo ou beneficiários de programas de proteção temporária.

Muitos desses imigrantes não compareciam à convocação, segundo críticos do sistema migratório.

A média diária de detenções na fronteira é de 279 pessoas, "95% menor que a média de 5.110 registrada durante a administração anterior, entre fevereiro de 2021 e dezembro de 2024", acrescentou o texto.