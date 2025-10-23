EUA anuncia novo ataque contra suposta lancha do narcotráfico no Pacífico

Forças militares americanas destruíram outro suposto barco do narcotráfico no Pacífico nesta quarta-feira (22), com um saldo de três mortos, anunciou o chefe do Pentágono, Pete Hegseth.

"Mais uma vez, os terroristas agora mortos estavam envolvidos no tráfico de drogas no Pacífico Oriental", disse Hegseth na rede social X.

Após semanas de ataques no Mar do Caribe, esta foi a segunda ação no Pacífico em poucos dias, como parte de um destacamento naval que, segundo os Estados Unidos, foi planejado para lutar contra o tráfico de drogas.