EUA anunciam financiamento de US$ 20 bilhões para a Argentina e compra de pesos

Presidente argentino, Javier Milei, esteve com o norte-americano, Donald Trump, no final de setembro. CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Os Estados Unidos acordaram uma linha de financiamento de US$ 20 bilhões, o equivalente a R$ 107 bilhões, com a Argentina por meio de um swap cambial (troca de moedas) e compraram pesos no mercado, anunciou o secretário do Tesouro, Scott Bessent, nesta quinta-feira (9).

"A Argentina enfrenta um momento de aguda falta de liquidez. A comunidade internacional, incluindo o FMI, está unida em apoio à Argentina e à sua prudente estratégia fiscal, mas apenas os Estados Unidos podem agir rapidamente. E nós agiremos", declarou Bessent na rede X, após quatro dias de negociações com o secretário do Tesouro argentino, Luis Caputo.

"Com esse objetivo, hoje compramos diretamente pesos argentinos", explicou Bessent.

"Além disso, finalizamos um acordo de swap de moedas com o Banco Central da Argentina no valor de US$ 20 bilhões", acrescentou.

Em meio a uma crise política e financeira, o presidente argentino, Javier Milei, tem uma visita à Casa Branca prevista para 14 de outubro.

O FMI terá um papel nesse pacote de ajuda financeira, que Bessent assegurou na semana passada que não se trata de "um resgate".

"O ministro Caputo me informou sobre sua estreita coordenação com o FMI em relação aos compromissos da Argentina no âmbito de seu programa bilateral", lembrou Bessent.

A Argentina já possui uma linha de crédito com o Fundo de 20 bilhões de dólares, acordada em abril.

Bessent descreveu um panorama econômico otimista para seu aliado do Cone Sul, apesar da pressão que a dívida argentina e sua moeda nacional vêm sofrendo há semanas.

Mas na ajuda financeira à Argentina também há interesses geopolíticos, reconheceu Bessent.

"O sucesso da agenda de reformas da Argentina é de importância sistêmica, e uma Argentina forte e estável que ajude a ancorar um Hemisfério Ocidental próspero está no interesse estratégico dos Estados Unidos. Seu sucesso deveria ser uma prioridade bipartidária", afirmou.