"Estão inventando uma guerra", diz Maduro ante mobilização militar dos EUA

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, disse nesta sexta-feira (24) que os Estados Unidos estão "inventando uma guerra" com a Venezuela, em meio a um desdobramento militar americano no Caribe, ao qual agora se somará um porta-aviões.

Os Estados Unidos enviaram navios de guerra, aviões de combate e soldados para esta região para operações contra o narcotráfico, embora a Venezuela insista que o objetivo seja derrubar Maduro.

Desde 2 de setembro, foram bombardeadas 10 supostas lanchas do tráfico de drogas, resultando em pelo menos 43 mortos.

"Eles estão inventando uma nova guerra eterna, prometeram que nunca mais se envolveriam em uma guerra e estão inventando uma guerra que nós vamos evitar", disse Maduro em uma transmissão obrigatória de rádio e televisão.

Os Estados Unidos "inventam um relato extravagante, vulgar, criminoso e totalmente falso, já comprovadamente falso", continuou Maduro. "A Venezuela é um país livre da produção de folha de coca, livre da produção de cocaína, e vamos alcançar 100% de liberdade de passagem de um minúsculo 5% do narcotráfico que vem da Colômbia".

Mais cedo, Washington anunciou que somará à sua operação no Caribe o porta-aviões USS Gerald R. Ford.

O presidente Donald Trump disse que estuda ataques americanos em terra na Venezuela.

O ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino López, afirmou que o desdobramento dos Estados Unidos representa "uma ameaça militar ali no Caribe contra a Venezuela, contra a região, contra a América Latina, contra o Caribe".