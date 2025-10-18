Esporte, protesto e terremoto: a semana mundial em fotos

A semana começou com um terremoto na região sul das Filipinas, na Ásia, que deixou oito mortos e alertas de tsunami na região.
Na imagem, famílias dormem nas ruas em função dos tremores na cidade de Mati, na província de Davao Oriental.
Velas atravessam o Golfo de Trieste durante a 57ª Barcolana, na Itália.
A Barcolana é uma das maiores festivais de barcos a vela do mundo, com mais de 2 mil embarcações e 16 mil atletas por ano.
O ex-presidente da França Nicolas Sarkozy aguarda resultado do julgamento contra o mesmo, no qual deferiu a sentença de cinco anos de prisão por associação criminosa.
População de Cabo Verde celebra classificação histórica da seleção africana a Copa do Mundo de 2026.
Vitória frente a Eswatini por 3x0 decretou o passe direto ao torneio da FIFA a ser realizado nos Estados Unidos, Canadá e México no próximo ano.
Marrocos celebra a classificação à final da Copa do Mundo sub-20 pela primeira vez na história ao vencer a França nas penalidades.
Agora, enfrentaram a Argentina pelo título no domingo (19), no Chile.
Manifestantes enfrentam a polícia em Lima, no Peru, após a ascensão do novo presidente interino José Jeri no país.
Lutadores de sumô se enfrentam durante o torneio Grand Sumo, no salão de eventos Royal Albert Hall, em Londres, na Inglaterra.
Políticos e apoiadores se despedem do ex-primeiro-ministro do Quênia, Raila Odinga, em Nairobi.
Fechando a semana, atletas participam da Vortex Race, em Lausanne, na Suíça.
Competição é realizada em um prédio circular de oito andares no campus da Universidade de Lausanne. O objetivo é subir a rampa de acesso que possui 2.8km com 1% de inclinação.