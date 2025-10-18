Esporte, protesto e terremoto: a semana mundial em fotos

Família dorme em parque com medo de novos tremores. Jam STA ROSA / AFP

A semana começou com um terremoto na região sul das Filipinas, na Ásia, que deixou oito mortos e alertas de tsunami na região.

Na imagem, famílias dormem nas ruas em função dos tremores na cidade de Mati, na província de Davao Oriental.

Mais de dois mil barcos participam da competição. Stefano RELLANDINI / AFP

Velas atravessam o Golfo de Trieste durante a 57ª Barcolana, na Itália.

A Barcolana é uma das maiores festivais de barcos a vela do mundo, com mais de 2 mil embarcações e 16 mil atletas por ano.

Sarkozy foi condenado a cinco anos de prisão. JULIEN DE ROSA / AFP

O ex-presidente da França Nicolas Sarkozy aguarda resultado do julgamento contra o mesmo, no qual deferiu a sentença de cinco anos de prisão por associação criminosa.

Cabo Verde será o menor país do mundo a ter disputado uma Copa do Mundo. QUEILA FERNANDES / AFP

População de Cabo Verde celebra classificação histórica da seleção africana a Copa do Mundo de 2026.

Vitória frente a Eswatini por 3x0 decretou o passe direto ao torneio da FIFA a ser realizado nos Estados Unidos, Canadá e México no próximo ano.

Leia Mais A despedida ao gaúcho que atuou na guerra entre Rússia e Ucrânia

Saad El Haddad (E) e Ilias Boumassaoudi (D) comemoram a classificação do Marrocos. Javier TORRES / AFP

Marrocos celebra a classificação à final da Copa do Mundo sub-20 pela primeira vez na história ao vencer a França nas penalidades.

Agora, enfrentaram a Argentina pelo título no domingo (19), no Chile.

Manifestantes entraram em conflito após dissolução de Dina Boluarte como presidente do país. Hugo CUROTTO / AFP

Manifestantes enfrentam a polícia em Lima, no Peru, após a ascensão do novo presidente interino José Jeri no país.

Kinbozan (E) e Tamawashi (D) se enfrentam no segundo dia de competições em Londres. HENRY NICHOLLS / AFP

Lutadores de sumô se enfrentam durante o torneio Grand Sumo, no salão de eventos Royal Albert Hall, em Londres, na Inglaterra.

Odinga serviu cinco anos como primeiro-ministro e foi membro do parlamento queniano, ministro da energia, da infraestrutura e representante do desenvolvimento da infraestrutura na União Africana. Tony KARUMBA / AFP

Políticos e apoiadores se despedem do ex-primeiro-ministro do Quênia, Raila Odinga, em Nairobi.

Atletas sobem rampa de 2.8km com 1% de inclinação até o topo do edifício. Fabrice COFFRINI / AFP

Fechando a semana, atletas participam da Vortex Race, em Lausanne, na Suíça.