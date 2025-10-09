Especialistas consideram remotas as chances de Trump vencer Nobel da Paz

A candidatura do presidente dos EUA, Donald Trump, ao Prêmio Nobel da Paz atraiu ainda mais atenção para a disputa anual sobre quem será o próximo laureado, que será anunciado na sexta-feira, 10.

Quem acompanha de longa data as escolhas do comitê do Nobel dizem que as perspectivas de Trump permanecem remotas, apesar de uma série de indicações de alto nível e algumas intervenções notáveis em política externa pelas quais ele próprio assumiu o crédito.

Especialistas dizem que o Comitê Norueguês do Nobel normalmente se concentra na durabilidade da paz, na promoção da fraternidade internacional e no trabalho silencioso de instituições que fortalecem esses objetivos. O próprio histórico de Trump pode até mesmo prejudicá-lo, disseram, citando seu aparente desdém por instituições multilaterais e seu descaso com as preocupações com as mudanças climáticas globais.

Ainda assim, o líder dos EUA tem buscado repetidamente os holofotes do Nobel desde seu primeiro mandato, tendo dito mais recentemente aos delegados das Nações Unidas no final do mês passado: "Todos dizem que eu deveria receber o Prêmio Nobel da Paz".

Uma pessoa não pode se autoindicar.

A retórica de Trump o torna destaque na lista de favoritos das casas de apostas. Mas não está claro se seu nome aparece em conversas quando o comitê do Nobel, composto por cinco membros, nomeado pelo parlamento norueguês, se reúne a portas fechadas.

Trump foi indicado diversas vezes por pessoas nos EUA e por políticos no exterior desde 2018. Seu nome também foi indicado em dezembro pela deputada Claudia Tenney (Republicana de Nova York), informou seu gabinete em um comunicado, por sua mediação dos Acordos de Abraão, que normalizaram as relações entre Israel e vários estados árabes em 2020.

Neste ano, ele foi indicado pelo primeiro-ministro israelense Binyamin Netanyahu e pelo governo do Paquistão, mas as sugestões ocorreram após o prazo final de 1º de fevereiro para a premiação de 2025.

Trump disse repetidamente que merece o prêmio e afirma ter"encerrado sete guerras", uma declaração carregada de exageros. Na semana passada, ele sugeriu a possibilidade de encerrar uma oitava guerra se Israel e o Hamas concordassem com seu plano de paz, que visa encerrar a guerra de quase dois anos em Gaza.

"Ninguém jamais fez isso", disse ele a um grupo de líderes militares na Base do Corpo de Fuzileiros Navais de Quantico, na Virgínia."Vocês vão ganhar o Prêmio Nobel? De jeito nenhum. Vão dá-lo a um cara que não fez absolutamente nada."

Israel e Hamas concordaram com a primeira fase do plano de paz para Gaza, abrindo caminho para uma pausa nos combates e a libertação dos reféns restantes mantidos pelo Hamas em troca de prisioneiros palestinos. Na madrugada de quinta-feira, familiares dos reféns e seus apoiadores começaram a gritar"Prêmio Nobel para Trump" enquanto se reuniam na praça dos reféns em Tel-Aviv.

Veteranos do Nobel dizem que o comitê prioriza esforços multilaterais sustentados em vez de vitórias diplomáticas rápidas. Theo Zenou, historiador e pesquisador da Henry Jackson Society, disse que os esforços de Trump ainda não foram comprovados como duradouros.

"Há uma enorme diferença entre pôr fim aos conflitos a curto prazo e resolver as causas profundas do conflito", disse Zenou.

Zenou também destacou a postura desdenhosa de Trump em relação às mudanças climáticas, considerando-a descompassada com o que muitos, incluindo o comitê do Nobel, consideram o maior desafio de paz a longo prazo do planeta.

"Não creio que concederiam o prêmio mais prestigioso do mundo a alguém que não acredita nas mudanças climáticas", disse Zenou."Quando olhamos para os vencedores anteriores que construíram pontes, personificaram a cooperação internacional e a reconciliação: essas não são palavras que associamos a Donald Trump."

O comitê do Nobel foi recebido com duras críticas em 2009 por conceder o prêmio ao então presidente dos EUA, Barack Obama, apenas nove meses após seu primeiro mandato. Muitos argumentaram que Obama não estava no cargo há tempo suficiente para ter um impacto digno do Nobel.

Além de Obama, outros três presidentes americanos ganharam o Nobel da Paz: Teddy Roosevelt, Woodrow Wilson e Jimmy Carter. Deles, apenas Carter esteve envolvido com a busca pela paz no Oriente Médio, ainda que seu trabalho tenha sido premiado também pela promoção da democracia.

E a franqueza de Trump sobre a possibilidade de ganhar o prêmio pode prejudicá-lo: o comitê não quer ser visto como alguém que cede à pressão política, disse Nina Græger, diretora do Instituto de Pesquisa da Paz de Oslo.

As perspectivas de Trump para o prêmio este ano são"pouco promissoras", disse ela."Sua retórica não aponta para uma perspectiva pacífica.".

*Com informações da Associated Press.