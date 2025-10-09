Mundo

Resolução do conflito
Notícia

Especialistas avaliam acordo entre Israel e Hamas: "Otimismo, mas com cautela"

Plano de paz entre as partes foi anunciado inicialmente no final de setembro por Donald Trump, que anunciou na quarta-feira (8) a assinatura da primeira fase do acordo

Mathias Boni

