"Entramos em tempos de paz", declara Netanyahu em discurso após libertação de reféns israelenses

Primeiro ministro de Israel discursou ao lado de Donald Trump. CHIP SOMODEVILLA / POOL

Em discurso no parlamento após a libertação dos últimos 20 reféns sob poder do Hamas, nesta segunda-feira (13), o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que os dois últimos anos foram tempos de guerra, mas que agora "entramos em tempos de paz".

— Dentro e fora de Israel — declarou Netanyahu.

O premier também relembrou como se desencadeou a guerra contra o grupo terrorista Hamas e falou sobre os soldados perdidos nos conflitos do país.

— O Estado de Israel se curva em eterna gratidão aos heróis que caíram. Por causa desses heróis, nossa nação vai sobreviver. Por causa desses heróis, nossa nação vai prosperar — afirmou o primeiro-ministro.

Netanyahu aproveitou a ocasião para agradecer ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, um dos principais líderes envolvidos na negociação de paz entre Israel e Hamas.

— Há duas semanas, você conseguiu um milagre. Você conseguiu algo que ninguém acreditava ser possível, você uniu a maior parte do mundo na sua proposta para libertar os reféns e acabar com a guerra.

Discurso de Trump

Donald Trump também discursou no parlamento de Israel nesta segunda-feira. Ele celebrou o fim do conflito e afirmou que é o início de "uma era de fé e esperança".

— Isso não é apenas o fim da guerra, é o fim de uma era de terror e morte e o início de uma era de fé e esperança — disse Trump. — É o nascimento de um novo Oriente Médio.

Trump também agradeceu o trabalho do enviado especial dos Estados Unidos ao Oriente Médio, Steve Witkoff, e do secretário de Estado americano, Marco Rubio, entre outros membros de seu governo. O discurso chegou a ser interrompido por conta do protesto de um parlamentar, que foi rapidamente contido.

— Os Estados Unidos têm o maior e mais poderoso exército do mundo, nós temos armas que ninguém nunca sonhou ter, eu espero não ter de usá-las — afirmou, comentando que cedeu algumas a Israel.

Cúpula pela paz

O mandatário americano e o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, irão presidir uma cúpula para a paz em Gaza. O encontro será realizado na cidade turística de Sharm el-Sheikh e reunirá "líderes de mais de 20 países", informou o gabinete do presidente egípcio.

Um "documento que encerra a guerra na Faixa de Gaza" será assinado durante o evento, informou o ministério das relações exteriores egípcio em comunicado.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, confirmou presença, assim como o presidente da Espanha, Pedro Sánchez, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, a sua contraparte italiana, Giorgia Meloni, e o chanceler alemão, Friedrich Merz.

O presidente francês, Emmanuel Macron, e o turco, Recep Tayyip Erdogan, também viajarão ao Egito, informam os respectivos gabinetes. O Conselho Europeu será representado por seu presidente, António Costa. Segundo a mídia estatal, o rei Abdullah II, da Jordânia, também deverá comparecer.

O que prevê o acordo de paz

Além do fim imediato da guerra e da troca de reféns (vivos e mortos) e prisioneiros, o acordo prevê a entrada imediata de alimentos, água, fornecimento de energia, restabelecimento de hospitais e infraestrutura de Gaza, bem como equipamentos para limpar escombros e reabrir estradas devem ter a entrada autorizada.

Uma nova governança em Gaza, com um comitê palestino tecnocrático e apolítico também está previsto. Esse órgão será supervisionado pelo "Conselho da Paz", presidido pelo presidente dos EUA, Donald Trump.