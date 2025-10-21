Enigma, máquina de codificação da Segunda Guerra Mundial, será leiloada

Uma máquina Enigma, que permitia codificar as comunicações da frota submarina alemã durante a Segunda Guerra Mundial e foi a base dos trabalhos de Alan Turing, será leiloada em Paris no dia 18 de novembro.

A máquina, avaliada entre 200.000 e 300.000 euros (1,25 milhão e 1,87 milhão de reais), foi concebida em 1941 a pedido do almirante Karl Dönitz "para contra-atacar os sucessivos êxitos dos Aliados contra os submarinos", indicou a casa de leilões londrina Christie's em um comunicado.

"Com seus quatro rotores, o modelo ENIGMA M4 à venda dispõe de um nível de cifragem mais elevado que todas as máquinas anteriores. Devido à sua complexidade, foi o motivo pelo qual os Aliados se esforçaram para decifrar o código M4 - muito mais robusto do ponto de vista criptográfico - sob a direção de Alan Turing e Joe Desch. Isso levou ao desenvolvimento do primeiro computador programável", acrescentou o texto.

Os trabalhos de Alan Turing e da equipe de matemáticos de Bletchley Park tornaram-se famosos especialmente pelo livro "Enigma" de Robert Harris, adaptado para o cinema em 2001, ou ainda por outro filme, "O Jogo da Imitação", de 2014.

Também no dia 18 de novembro será leiloado um relógio astronômico com mostrador móvel da época de Luís XV, avaliado entre 400.000 e 600.000 euros (2,5 e 3,7 milhões de reais).

No dia seguinte, também em Paris, a Christie's já programou a venda de um dos nove exemplares ainda existentes da Pascalina, a primeira máquina calculadora mecânica inventada em 1642 pelo filósofo e matemático francês Blaise Pascal. Deverá ser vendida por uma soma entre dois e três milhões de euros (12,5 e 18,7 milhões de reais).