Encontro entre Trump e Xi Jinping, da China, tem redução de tarifas e acordos sobre fentanil e exportação de terras raras

"Eu achei que foi uma reunião incrível" disse Trump a repórteres a bordo do Air Force One, logo após deixar Busan. ANDREW-CABALLERO / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que fechou um acordo com Xi Jinping, presidente da China, para reduzir tarifas sobre a China nesta quinta-feira (30). Em troca, Pequim deve retomar a compra de soja americana, manter o fluxo de exportação de terras raras e combater o comércio ilícito de fentanil.

Os dois se reuniram em uma base aérea na cidade de Busan, na Coreia do Sul, para discutir uma possível trégua na guerra comercial. A reunião durou quase duas horas.

— Eu achei que foi uma reunião incrível — disse Trump a repórteres a bordo do Air Force One, logo após deixar Busan.

Segundo Trump, as taxas sobre produtos chineses caíram para de 57% para 47%. Já os tributos impostos sobre produtos relacionados ao fentanil passaram de 20% para 10%. Trump disse, também, que o país asiático vai comprar "quantidades enormes" de soja e outros produtos agrícolas.

Sobre o fornecimento de terras raras, o republicano afirmou que os dois fecharam um acordo renovável de um ano.

— Todas as questões sobre terras raras foram resolvidas, e isso é para o mundo— disse Trump.

O presidente americano falou ainda que os países "trabalharão juntos" para resolver a guerra da Ucrânia.

Já no caminho de volta para os Estados Unidos, Trump afirmou que alguns assuntos não foram abordados. Entre eles, os chips de inteligência artificial Blackwell, da Nvidia.

Após o encontro, o presidente chinês disse, em pronunciamento, que os dois países — não devem cair no ciclo vicioso da vingança — e que os times econômicos das potências chegaram a soluções consensuais para as divergências entre os dois países.