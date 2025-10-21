Enchentes em Bali: o custo do desenvolvimento turístico desenfreado

Com os olhos fechados, Ruth Deidree Boelan reza ao lado do que era sua casa, em memória dos familiares que morreram nas recentes enchentes em Bali, agravadas pelo desenvolvimento turístico desenfreado desta ilha indonésia.

"Ainda estou em choque. Meu irmão, meu pai e minha mãe foram arrastados pelas águas. A casa, que ficava às margens do rio, também desapareceu", declarou à AFP, entre soluços, a jovem de 28 anos.

Essas enchentes e deslizamentos de terra, causados por chuvas torrenciais, deixaram 18 mortos na "ilha dos deuses" e expuseram os danos ambientais causados por anos de desenvolvimento urbano e turismo desenfreados.

O boom turístico transformou o sul da ilha, que antes se caracterizava por sua vegetação, e deu lugar à criação massiva de empregos, mas também impermeabilizou as terras que antes proporcionavam drenagem.

Ao comparar imagens de espionagem americanas desclassificadas da Guerra Fria com fotos recentes de satélite, a startup TreeMap, por meio de seu projeto Nusantara Atlas, expôs as mudanças drásticas.

"Todo esse terreno foi transformado em estradas ou edifícios; o solo não tem mais a mesma capacidade de absorver água", explica David Gaveau, seu fundador.

Mais de 4,6 milhões de estrangeiros visitaram Bali nos primeiros sete meses de 2025, um número superior aos 4,4 milhões de residentes permanentes da ilha.

A infraestrutura para acomodá-los provocou uma "conversão de terras e uma gestão urbana caótica, acompanhada por uma aplicação frouxa das leis de uso do solo", denuncia Made Krisna Dinata, diretor executivo da ONG local Walhi Bali.

Tudo isso "deixou Bali em uma situação muito propensa a desastres", afirma.

- Recorde de chuvas -

De acordo com dados da agência meteorológica local, Bali registrou precipitações recordes em 9 de setembro, especialmente no distrito de Badung, onde se encontram algumas das atrações turísticas mais populares da ilha.

O governador de Bali, Wayan Koster, garantiu à AFP que "nunca havia chovido tão intensamente", mas admitiu que os problemas de infraestrutura também influenciaram nas enchentes devastadoras.

As autoridades vão iniciar um estudo sobre as construções ao longo de quatro grandes cursos de água, disse o governador. "Se as normas forem infringidas, serão tomadas medidas corretivas", prometeu.

Também estão previstas regulamentações para proteger os icônicos terraços de arroz de Bali de um maior desenvolvimento urbano.

Além disso, a gestão de resíduos representa um desafio adicional.

Segundo uma pesquisa realizada em 2019, Bali produz 4.200 toneladas de resíduos por dia, dos quais menos da metade é enviada para aterros sanitários, explica I Gede Hendrawan, professor da Universidade Udayana de Bali.

Se não forem recolhidos ou eliminados adequadamente, esses resíduos obstruem rios e esgotos, agravando as inundações, explicou à AFP.

- Resíduos -

As autoridades balinesas estão se preparando este ano para fechar um importante aterro sanitário na ilha e incentivam as famílias a gerenciar melhor seus resíduos orgânicos.

No entanto, Hendrawan lamenta que muito lixo corra o risco de acabar na natureza, porque "todos nós enfrentamos (...) a falta de um bom sistema de gestão de resíduos".

O governo local trabalha com Jacarta para construir uma usina de valorização energética de resíduos, mas é improvável que isso se concretize em breve, afirma Koster.

Também é possível que o volume de resíduos aumente se forem concretizados os planos de abrir um segundo aeroporto internacional no norte da ilha, o que, segundo as autoridades, visa impulsionar o turismo nesta zona menos visitada.

As mudanças climáticas também aumentam o temor de chuvas recordes mais frequentes, já que uma atmosfera mais quente retém mais umidade.

"Se não resolvermos esse problema (da gestão de resíduos) em dezembro e janeiro, quando chegar a estação das chuvas, podemos temer um desastre ainda maior", alerta Hendrawan.