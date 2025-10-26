Votação legislativa na Argentina é encerrada e registra queda na participação dos eleitores

Resultados serão atualizados à medida que as urnas forem sendo abertas. ALEJANDRO PAGNI / AFP

Acabou às 18h desde domingo (26), a votação para as eleições legislativas de meio de mandato na Argentina. O pleito foi iniciado às 8h, marcado pela estreia de uma nova cédula única de papel em substituição ao esquema de eleitoral anterior, em que a população levava para a urna as cédulas do partido e candidato em que desejava votar.

Os resultados parciais, segundo Justiça Nacional Eleitoral, deverão ser conhecidos a partir das 21h e serão atualizados à medida que as urnas forem sendo abertas, e os votos apurados.

A participação do eleitorado foi de 67,85% dos quase 36 milhões de cidadãos habilitados a votar, sendo a mais baixa desde o retorno da democracia ao país, em 1983. Em média, nas últimas eleições, a participação foi de 70%.

A votação será um indicador de prestígio para o presidente argentino, Javier Milei após escândalos de corrupção, reformas radicais na economia e resgate dos EUA para ajudar a controlar reações no mercado cambial.

O partido do presidente Milei, A Liberdade Avança, sofreu no mês passado uma derrota eleitoral, perdendo para a oposição peronista as eleições legislativas da província de Buenos Aires, a mais significativa e populosa do país, levando investidores a buscarem proteção no dólar ante o peso.

Votação será um indicador de prestígio para o presidente argentino, Javier Milei. Luis ROBAYO / AFP

Ajuda condicionada

Na última quarta-feira (22), o chanceler do país, Gerardo Werthein, renunciou ao cargo. Sua saída, entretanto, ficou programada para esta segunda-feira (27), quando há possibilidade de uma reforma no gabinete de Milei.

Ele havia assumido em outubro de 2024 e vinha sendo criticado nas últimas semanas em razão da imagem de desprestígio deixada na reunião do dia 14, com o presidente norte-americano, Donald Trump.