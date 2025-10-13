Emoção na volta de reféns e esperança com cessar-fogo: a segunda-feira que pode encerrar a guerra entre Israel e Hamas

Abraços de familiares em reféns libertados emocionaram o mundo. - / Israeli Army / AFP

Dezenas de famílias israelenses viram hoje o alvorecer da interminável noite de 7 de outubro de 2023. Vinte reféns que eram mantidos pelo grupo terrorista Hamas desde o atentado que deu início a uma guerra na Faixa de Gaza foram libertados nesta segunda-feira (13). O acontecimento é parte do acordo de cessar-fogo que promete encerrar o conflito.

— Isso não é apenas o fim da guerra, é o fim de uma era de terror e morte e o início de uma era de fé e esperança. É o amanhecer histórico de um novo Oriente Médio — projetou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cujo governo participou das negociações para a paz na região.

A emoção dos reencontros entre os reféns e seus familiares se espalhou pelo mundo, em vídeos e fotos. Mas algumas famílias não tiveram esta alegria: o Hamas também entregou os corpos de quatro reféns que morreram no cativeiro terrorista. Outros 24 cadáveres israelenses ainda devem ser entregues, mas não há data definida para isso.

— Não esquecemos (os reféns) por um momento sequer e não descansaremos até que todos retornem às suas famílias e sejam enterrados em Israel. — disse o brigadeiro-general Effie Defrin, porta-voz das Forças de Defesa de Israel (FDI) em um vídeo.

Em 7 de outubro, o Hamas sequestrou 251 israelenses, entre eles muitos jovens civis que participavam de uma festa de música eletrônica. O ataque também causou cerca de 1,2 mil mortes.

Miriam Zlochevsky Tunchel, brasileira que está em Hod Hasharon, região próxima de Tel Aviv, relatou à Rádio Gaúcha o clima entre israelenses diante do retorno dos reféns:

— O que eu mais senti em todo esse tempo foi esse senso de coletivo. As pessoas estavam esperando o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, não importa se eles eram parentes de sangue.

Além da libertação dos reféns ainda vivos e devolução dos corpos daqueles que morreram, o acordo prevê a soltura de 250 prisioneiros palestinos. Vários ônibus saíram da penitenciária israelense de Ofer, na Cisjordânia ocupada, nesta segunda.

Cessar-fogo

Cúpula da Paz aconteceu no Egito. SAUL LOEB / AFP

Também nesta segunda-feira aconteceu a chamada "cúpula da paz". Representantes de 20 países se reuniram no Egito. Durante este evento, foi assinado o acordo de cessar-fogo em Gaza.

Foram signatários os países que mediaram o armistício entre Israel e o grupo Hamas:

Estados Unidos, representados pelo presidente Donald Trump

Egito, representado pelo presidente Abdul Fatah Al Sisi

Catar, representado pelo emir Tamim bin Hamad Al Thani

Turquia, representada pelo presidente Recep Tayyip Erdogan

Também estiveram na cúpula o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, a premier da Itália, Giorgia Meloni, o premier do Reino Unido, Keir Starmer, e o presidente da França, Emmanuel Macron. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, não participou. De acordo com a assessoria dele, a ausência se deu pela proximidade de um feriado judaico.

Mais cedo, Netanyahu falou ao parlamento israelense a respeito da libertação dos reféns e disse que após dois anos de guerra, devem se iniciar agora "tempos de paz":

— Dentro e fora de Israel.

Na prática, o cessar-fogo entre Israel e Hamas está em vigor desde as 6h de sexta-feira (10). Nessa data, o exército israelense anunciou a retirada das tropas da Cidade de Gaza.

— Faz dois dias que nós estamos num silêncio, que eu até comentei com meu marido, que parece que estamos em outro país. Foram dois anos muito difíceis aqui para a gente — contou na manhã desta segunda à Rádio Gaúcha a brasileira Carla Weisberg, moradora de Sderot, cidade que fica a poucos quilômetros da Faixa de Gaza.

Lula celebra acordo, mas critica Netanyahu

A jornalistas, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, celebrou o cessar-fogo:

— É um motivo de alegria saber que o povo palestino e o povo de Israel vão viver em paz agora.

Questionado sobre o eventual impacto que o fim da guerra poderia ter nas relações entre Brasil e Israel, Lula foi enfático:

— O Brasil não tem problema com Israel. O Brasil tem problema com Netanyahu. A hora que Netanyahu não for mais governo, não haverá nenhum problema entre Brasil e Israel, que sempre tiveram uma relação muito boa. Nós sabemos o papel que o povo judeu tem feito, inclusive lutando contra a atitude de Netanyahu. Nós sabemos que o povo judeu não concordava com boa parte daquela guerra.

Próximos passos

O acordo de cessar-fogo assinado nesta segunda tem outros termos e etapas, além da libertação de reféns e prisioneiros, mas ainda não está claro como algumas destas metas serão cumpridas. São elas:

entrada imediata em Gaza de alimentos, água , fornecimento de energia, restabelecimento de hospitais e infraestrutura, bem como equipamentos para limpar escombros e reabrir estradas;

, fornecimento de energia, restabelecimento de hospitais e infraestrutura, bem como equipamentos para limpar escombros e reabrir estradas; nova governança em Gaza, com um comitê palestino tecnocrático e apolítico. Esse órgão será supervisionado pelo “Conselho da Paz”, comandado pelo presidente dos EUA, Donald Trump

infraestrutura militar e de túneis em Gaza deverá ser destruída , sob monitoramento internacional

, sob monitoramento internacional recuo de tropas israelenses. A primeira fase do acordo exige que Israel recue as suas tropas para uma "linha amarela" acordada em Gaza, o que aconteceu na sexta-feira. Após esta retirada parcial, os militares ainda poderão permanecer ao longo da fronteira entre Gaza e o Egito, em uma área conhecida como corredor de Filadélfia.

O premier israelense, Benjamin Netanyahu, e o presidente dos EUA, Donald Trump, também citam como essencial para a paz a desmilitarização do Hamas. No entanto, o grupo rejeitou publicamente as exigências propostas neste sentido. Alguns mediadores acreditam, porém, que o Hamas pode estar disposto a considerar o desarmamento parcial. O acordo ora assinado prevê que integrantes do grupo que entregarem as armas poderão receber anistia.

— O Hamas está realmente aberto a discutir como não representará uma ameaça para Israel — disse o primeiro-ministro do Catar, o xeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani.

Reconstrução de Gaza

Entrada de caminhões de ajuda humanitária em Gaza é uma das condições da paz. Omar AL-QATTAA / AFP

Trump também falou nesta segunda sobre a reconstrução da Faixa de Gaza, devastada pela guerra. Ele comentou que serão necessários muitos recursos para devolver dignidade ao povo do território.