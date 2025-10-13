Mundo

Após dois anos
Notícia

Emoção na volta de reféns e esperança com cessar-fogo: a segunda-feira que pode encerrar a guerra entre Israel e Hamas

Grupo terrorista libertou 20 pessoas que haviam sido sequestradas em 7 de outubro de 2023 e entregou os corpos de quatro que foram mortas

Felipe Kroth

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS