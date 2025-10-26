Em encontro com Trump, Lula se propõe a intermediar crise entre EUA e Venezuela

Trump e Lula se reuniram neste domingo (26), na Malásia. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, disse neste domingo (26) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva "se prontificou a ser um interlocutor" na escalada de tensões entre Estados Unidos e Venezuela.

Nos últimos dois meses, operações militares americanas no Caribe atacaram ao menos 10 embarcações supostamente ligadas ao narcotráfico em águas internacionais. O maior porta-aviões do mundo, navios de guerra e aeronaves de combate foram enviados à região na última sexta-feira (24), escalando a crise ao seu patamar mais alto no atual governo de Donald Trump.

Vieira afirmou que Lula "levantou o tema" na reunião com o presidente americano realizada neste domingo (26), em Kuala Lumpur, na Malásia.

— O presidente Lula disse que a América Latina e a América do Sul, especificamente onde estamos, é uma região de paz. Ele se prontificou a ser um interlocutor, como já foi no passado, com a Venezuela, para buscar soluções que sejam mutuamente aceitáveis e corretas entre os dois países. O Brasil estará sempre disposto a atuar como um elemento de promoção da paz e do entendimento. Sempre foi a tradição do Brasil e continuará sendo — destacou Vieira.

Ainda segundo o ministro brasileiro, Trump "agradeceu e concordou" com Lula.