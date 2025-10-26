Mundo

"Elemento de promoção da paz"
Notícia

Em encontro com Trump, Lula se propõe a intermediar crise entre EUA e Venezuela

Segundo o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, o presidente brasileiro ofereceu ajuda "para buscar soluções que sejam mutuamente aceitáveis e corretas"

