Em Abu Dhabi, já é possível se casar à distância e com um clique

Casar com um clique? Já existe um aplicativo para isso. As pessoas que desejam se casar em Abu Dhabi poderão fazê-lo rapidamente por meio de um aplicativo, sem sequer precisar viajar para este emirado árabe, disse o responsável pelo projeto à AFP nesta terça-feira (14).

Embora os casamentos online tenham sido introduzidos nos Emirados Árabes Unidos durante a pandemia de covid-19, a versão mais recente do aplicativo do governo de Abu Dhabi simplificou muito o processo, permitindo que até mesmo não residentes se casem virtualmente.

"As pessoas podem se conectar e realizar todo o procedimento sem a necessidade de comparecer fisicamente a nenhum lugar", explicou à AFP Mohamed Al Askar, responsável pelo aplicativo TAMM, no âmbito da feira tecnológica Gitex em Dubai.

Por cerca de 217 dólares (1.200 reais), os usuários poderão preencher os formulários, baixar os documentos necessários, reservar o celebrante e organizar uma cerimônia virtual em um prazo de 24 horas, se houver horários disponíveis, segundo as autoridades.

Por um valor adicional, poderão legalizar sua certidão de casamento no Ministério das Relações Exteriores dos Emirados.

Este serviço está disponível tanto para cidadãos como para expatriados, que representam cerca de 90% da população do país, e também para não residentes por meio de uma procuração.

O matrimônio pode ser religioso ou civil, embora o civil esteja disponível apenas para estrangeiros.

Os Emirados Árabes Unidos são o único país do Golfo que permite o casamento civil, apenas para estrangeiros, desde 2021.

"Qualquer pessoa que queira se casar em Abu Dhabi, independente de sua nacionalidade, pode fazê-lo online", disse Al Askar, destacando que a jurisdição é "uma das primeiras" no mundo a oferecer essa possibilidade.

A Ucrânia, por exemplo, permite o casamento online desde o ano passado, para que os casais separados pela guerra possam se casar usando o aplicativo do governo.

O serviço de Abu Dhabi é uma das novas funcionalidades do aplicativo governamental TAMM, cuja última versão inclui um agente de inteligência artificial (IA) que realiza procedimentos administrativos sem intervenção humana.

Abu Dhabi, o maior emirado do país, definiu o objetivo de se tornar um governo com base em IA até 2027, com investimentos de 3,5 bilhões de dólares (aproximadamente 19,2 bilhões de reais).