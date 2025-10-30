Economia do México em retração em meio a incertezas sobre EUA

A economia mexicana se contraiu no terceiro trimestre do ano, em meio à incerteza sobre as negociações com os Estados Unidos, seu principal parceiro comercial.

O Produto Interno Bruto (PIB) da segunda maior economia da América Latina depois do Brasil caiu 0,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, puxado pela fraqueza no setor industrial, que inclui as vitais manufaturas de exportação, informou o instituto de estatística INEGI nesta quinta-feira (30).

A economia do México enfrenta um panorama difícil em 2025 devido à incerteza sobre a política comercial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ameaçou reiteradamente impor tarifas às exportações mexicanas.

O governo de Claudia Sheinbaum conseguiu desativar a ameaça de novos impostos americanos, que deveriam entrar em vigor em 1º de novembro, enquanto sua equipe continua em negociações com Washington.

Trump critica diferentes barreiras não tarifárias do México, como restrições a empresas estrangeiras no setor energético, bem como obstáculos regulatórios em áreas como agricultura, telecomunicações e propriedade industrial.

"Acreditamos que os ventos contrários à incerteza comercial, uma política fiscal apertada e um menor crescimento dos salários desacelerarão o crescimento econômico nos próximos trimestres", segundo a empresa britânica Capital Economics em um relatório para seus clientes.

Em 2026, o país revisará o tratado de livre comércio T-MEC com Estados Unidos e Canadá, um processo que analistas consideram complexo.

A Capital Economics estimou que, após esta contração, o Banco Central do México (Banxico) poderia reduzir ainda mais sua taxa de juros de referência para 7,25% em sua reunião em 6 de novembro.