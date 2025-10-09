Do ataque do Hamas à assinatura de primeira fase do plano de paz com Israel, relembre conflito no Oriente Médio

Guerra na Faixa de Gaza deixou quase 70 mil mortos. OMAR AL-QATTAA / AFP

Os Estados Unidos anunciaram, na noite de quarta-feira (8), que Israel e o grupo Hamas assinaram a primeira fase de um acordo de paz. A medida acontece dois anos depois do ataque terrorista do grupo palestino contra os israelenses, que desatou um conflito na Faixa de Gaza.

Ponto a ponto do plano

Fim imediato da guerra e troca de reféns e prisioneiros

O cessar-fogo deve ocorrer logo após a aceitação do plano

Israel precisa libertar prisioneiros, enquanto o Hamas devolve todos os reféns

A troca inclui também restos mortais de reféns

Ajuda humanitária e reconstrução de Gaza

Entrada imediata de alimentos, água, energia, hospitais e infraestrutura

Equipamentos para limpar escombros e reabrir estradas devem ter a entrada autorizada

Distribuição feita pela ONU, Crescente Vermelho e outras entidades neutras

Nova governança em Gaza

Um comitê palestino tecnocrático e apolítico assume a gestão local

Esse órgão será supervisionado pelo “Conselho da Paz”, presidido por Trump. O objetivo é preparar o retorno da Autoridade Palestina após reformas

Desmilitarização e anistia ao Hamas

Toda infraestrutura militar e de túneis deverá ser destruída sob monitoramento internacional

Integrantes do Hamas que entregarem as armas poderão receber anistia

Quem desejar sair teria passagem segura para outros países

Segurança internacional e futuro político

Uma Força Internacional de Estabilização treinará a polícia palestina

Israel precisa se retirar gradualmente, mantendo apenas um perímetro de segurança temporário

O plano prevê caminho para autodeterminação palestina e coexistência pacífica

O Hamas disse que foi alcançado um "acordo que prevê o fim da guerra em Gaza". Já o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que, "com a ajuda de Deus, levaremos eles todos (os reféns) para casa".

Além dos EUA, países como Catar, Egito e Turquia atuaram nas negociações.

O conflito deixou, segundo estimativas, mais de 65 mil palestinos mortos. Israel calcula quase 2 mil vítimas.

Relembre a cronologia do conflito:

7 de outubro de 2023: terroristas atacam o território israelense por terra, água e ar, promovendo um massacre e fazendo cerca de 200 reféns

8 de outubro de 2023: Israel declara guerra contra o Hamas, inicialmente bombardeando alvos na Faixa de Gaza, enclave palestino a partir do qual o grupo opera

10 de outubro de 2023: parte de Tel Aviv, em Israel, o primeiro avião da Força Aérea Brasileira com 211 brasileiros resgatados da região de conflito

26 de outubro de 2023: Israel inicia incursões por terra, com tanques e tropas, na Faixa de Gaza

15 de novembro de 2023: o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) aprova uma primeira resolução sobre o conflito. O texto, proposto pelo governo de Malta, prevê pausas nos ataques, abertura de corredores humanitários e liberação de reféns

21 de novembro de 2023: um primeiro acordo de cessar-fogo temporário é assinado

24 de novembro de 2023: inicia-se uma trégua de uma semana, com libertação de reféns e prisioneiros e entrada de ajuda humanitária em Gaza

1º de dezembro de 2023: com trocas de acusações sobre descumprimento dos termos de ambos os lados, a trégua é rompida

3 de dezembro de 2023: o conflito começa a se expandir, com rebeldes houthis do Iêmen atacando navios ligados a Israel

1º de janeiro de 2024: Israel retira tropas da Faixa de Gaza e fala em "nova fase" da guerra

25 de março de 2024: o Conselho de Segurança da ONU aprova, com 14 votos favoráveis e abstenção dos Estados Unidos, uma resolução pedindo cessar-fogo imediato no conflito entre Israel e Hamas, durante o período do Ramadã — mês sagrado para os muçulmanos, celebrado entre 10 de março e 9 de abril

1º de abril de 2024: bombardeio contra consulado iraniano em Damasco, capital da Síria, mata autoridade militar do Irã. Ação é atribuída a Israel

13 de abril de 2024: Irã lança mísseis contra Israel. A maior parte é interceptada pelo sistema de defesa antiaérea israelense

24 de maio de 2024: a Corte Internacional de Justiça (CIJ) ordena que Israel suspenda ataques na região de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, e também determina que o Hamas liberte imediatamente os reféns israelenses que ainda mantinha

10 de junho de 2024: uma nova resolução demandando cessar-fogo imediato é aprovada na ONU. Este texto, apresentado pelos Estados Unidos, recebeu voto favorável de 14 países-membros, enquanto o governo russo se absteve

30 de julho de 2024: bombardeio israelense mata o comandante militar do Hezbollah, Fuad Shukr, perto de Beirute, no Líbano

31 de julho de 2024: líder do Hamas, Ismail Haniyeh, é morto em Teerã, capital do Irã, em ação atribuída a Israel

25 de agosto de 2024: o grupo libanês Hezbollah promove amplo ataque aéreo contra Israel. Em resposta, o exército israelense bombardeia o sul do Líbano

26 de agosto de 2024: Itamaraty recomenda que cidadãos brasileiros deixem o Líbano

28 de agosto de 2024: Israel inicia operação militar contra grupos armados na Cisjordânia

1º de setembro de 2024: exército de Israel encontra corpos de seis reféns, capturados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, em túnel no sul de Gaza

17 e 18 de setembro de 2024: explosões de pagers e walkie-talkies, dispositivos de comunicação, que estariam de posse de membros do Hezbollah, causam ao menos 37 mortes e deixam milhares de feridos no Líbano

27 de setembro de 2024: o exército israelense afirma que "eliminou" o chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em um bombardeio realizado em Beirute, no Líbano

30 de setembro de 2024: o exército de Israel inicia "incursões terrestres seletivas" no sul do Líbano. As operações militares, apoiadas por ataques aéreos e de artilharia, têm como alvo combatentes do grupo Hezbollah

1º de outubro de 2024: Irã lança novos ataques aéreos contra Israel. Exército israelense diz que foram usados mísseis balísticos, que podem conter carga nuclear, pela primeira vez. A Guarda Revolucionária do Irã afirma tratar-se de resposta às mortes de líderes do Hezbollah

1º de outubro de 2024: dois homens armados com um fuzil e uma arma branca matam sete pessoas em uma estação de trem de Tel Aviv, em Israel. A autoria da ação foi reivindicada pelo grupo Hamas

17 de outubro de 2024: líder militar do Hamas apontado como mentor dos ataques de 7 de outubro de 2023, Yahya Sinwar, é morto em Gaza

25 de outubro de 2024: Israel lança ataques aéreos contra o Irã. Os alvos seriam instalações militares. O governo iraniano diz ter "obrigação de se defender", elevando a tensão na região

27 de novembro de 2024: inicia-se um cessar-fogo entre Israel e o grupo libanês Hezbollah, interrompendo os conflitos no Líbano por ao menos 60 dias

2 de dezembro de 2024: o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma que os responsáveis vão "pagar caro" caso os reféns israelenses na Faixa de Gaza não sejam libertados até 20 de janeiro

15 de janeiro de 2025: após meses de negociações, sediadas no Catar, Hamas e Israel firmam acordo de cessar-fogo que prevê interrupção dos conflitos na Faixa de Gaza e libertação dos reféns israelenses

19 de janeiro de 2025: data prevista para o início do cessar-fogo na Faixa de Gaza

20 de fevereiro de 2025: o Hamas devolve os corpos de quatro reféns, incluindo duas crianças, de quatro anos e nove meses

22 de fevereiro de 2025: o Hamas libera o corpo de mais uma refém, identificada como Shiri Bibas, a mãe dos meninos de quatro anos e de nove meses. Outras seis pessoas são libertadas com vida

26 de fevereiro de 2025: após um impasse entre Israel e o Hamas, mediado pelo governo do Egito, os corpos de outros três reféns são devolvidos. Israel, por sua vez, liberta 600 prisioneiros palestinos

12 de maio de 2025: o Hamas liberta o israelense-americano Edan Alexander, 21 anos. Ele havia sido aprisionado pelos terroristas nos ataques de 7 de outubro de 2023

13 de junho de 2025: Israel realiza um ataque contra o Irã. Explosões foram ouvidas nos arredores de Teerã, capital iraniana. Após a ofensiva, a imprensa iraniana confirmou que o chefe da Guarda Revolucionária local, Hossein Salami, morreu. As forças armadas do país prometeram "uma resposta forte"

24 de junho de 2025: após ataques mútuos, Irã e Israel declaram vitória e anunciam "fim da guerra de 12 dias"

22 de agosto de 2025: ONU declara fome generalizada em Gaza e Israel diz que relatório é "baseado em mentiras do Hamas"

9 de setembro de 2025: Israel bombardeia Doha, capital do Catar, em operação contra líderes do Hamas

22 de setembro de 2025: países como França, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Andorra, Mônaco, Reino Unido, Canadá, Austrália e Portugal reconhecem o Estado da Palestina

26 de setembro de 2025: com plateia esvaziada na ONU, Netanyahu diz que "Israel precisa terminar o serviço" em Gaza

3 de outubro de 2025: Trump dá ultimato ao Hamas para aceite de acordo de paz em Gaza e diz que, em caso de negativa, grupo viverá um "inferno total"

7 de outubro de 2025: brasileiros que estavam em flotilha que seguia para Gaza são deportados de Israel para Jordânia

8 de outubro de 2025: o presidente Donald Trump anuncia acordo entre Israel e o Hamas para a assinatura da primeira fase do plano de paz. A declaração foi publicada na rede do republicano, a Truth Social. Israel e Hamas confirmaram a infomação.