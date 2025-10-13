Discurso de Donald Trump é interrompido por protesto de parlamentares; veja o momento

Ayman Odeh levantou uma placa com os dizeres "Reconheça a Palestina". EVELYN HOCKSTEIN / POOL / AFP

Parlamentares israelenses protestaram durante o discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump após a libertação de reféns nesta segunda-feira (13).

Ayman Odeh e Ofer Cassif foram retirados do plenário do Knesset. Odeh levantou uma placa com os dizeres "Reconheça a Palestina", já Cassif vaiou Trump. Os dois são membros da esquerda israelense, oposição ao governo do primeiro ministro do país, Benjamin Netanyahu.

Discurso de Trump e Netanyahu

Em seu discurso, Trump celebrou o fim do conflito e afirmou que é o início de "uma era de fé e esperança".

— Isso não é apenas o fim da guerra, é o fim de uma era de terror e morte e o início de uma era de fé e esperança — disse Trump. — É o nascimento de um novo Oriente Médio.

Trump também agradeceu o trabalho do enviado especial dos Estados Unidos ao Oriente Médio, Steve Witkoff, e do secretário de Estado americano, Marco Rubio, entre outros membros de seu governo. O discurso chegou a ser interrompido por conta do protesto de dois parlamentares, que foi rapidamente contido.

Já Netanyahu afirmou que os dois últimos anos foram tempos de guerra, mas que agora "entramos em tempos de paz".

— Dentro e fora de Israel — declarou Netanyahu.

O premier também relembrou como se desencadeou a guerra contra o grupo terrorista Hamas e falou sobre os soldados perdidos nos conflitos do país.